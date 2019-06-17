«Манчестер Сити» может вернуть из ПСВ защитника Тасенде
«Манчестер Сити» может совершить обратный трансфер, выкупив у ПСВ испанского защитника Хосе Тасенде, утверждает The Independent.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант возвращения игрока за € 6 млн. «Горожане» могут воспользоваться пунктом обратного выкупа игрока, который прошлым летом перешёл в ПСВ за € 5,5 млн.
22-летний Тасенде является воспитанником «Депортиво» и играет в основном на позиции левого защитника. В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал 10 результативных передач и получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с голландским клубом действует до лета 2023 года.
Источник: «Манчестер Сити» договорился с «Ювентусом» о трансфере Канселу
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