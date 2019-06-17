«Рома»: то, как Тотти воспринял решения, принятые в клубе, далеко от реальности

«Рома» на официальном сайте опубликовала заявление в связи с уходом Франческо Тотти с поста директора римского клуба.
«Клуб крайне разочарован, что Франческо Тотти решил покинуть „Рому“ и не вступать в должность технического директора команды. Мы предложили ему эту роль после ухода Мончи и ожидали ответа.
Верили, что роль, предложенная Франческо, является одной из самых высоких должностей в клубе и, очевидно, требует полной самоотдачи и преданности делу. Мы были готовы проявить терпение и помочь ему вырасти из великого игрока в великого менеджера. Предложили эту должность, чтобы продемонстрировать приверженность и доверие к Тотти.
Несмотря на то что мы понимаем, как трудно Франческо принять решение об уходе из клуба спустя 30 лет, считаем, что его восприятие фактов и решений, принятых в клубе, далеко от реальности. Желаем Франческо удачи в будущем», — говорится в заявлении «Ромы».
- 17 июня 2019
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