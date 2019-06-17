Агент Бэйла назвал «мусором» слухи о возможном переходе игрока в «Баварию»
Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.
«Бавария» не предпринимала никаких действий по трансферу Бэйла. Эти слухи — мусор», — приводит слова Барнетта ESPN.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет избавиться от Бэйла, который является самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой € 17 млн в год.
В завершившемся сезоне 29-летний Бэйл принял участие в 42 матчах на клубном уровне. На счету валлийца 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 60 млн.
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