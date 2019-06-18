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«ПСЖ» вышел в лидеры в борьбе за Погба

«ПСЖ» вышел в лидеры в борьбе за Погба
Футбол / Англия 0

«ПСЖ» продолжает переговоры по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и в данный момент является фаворитом в борьбе за игрока, утверждает The Independent.

По данным источника, парижский клуб хочет приобрести хавбека в летнее трансферное окно. Игроком активно интересуются также «Реал» и «Ювентус». Позиция «Манчестер Юнайтед» заключается в том, что клуб не намерен продавать игрока, однако она может измениться, если за него предложат € 170 млн.

В минувшем сезоне 26-летний Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти), а также девяти результативных передач и получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2021 года.

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