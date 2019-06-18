Сакки: Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост наставника «Ювентуса».
«Гвардиола прислал мне сообщение, у него ничего не было с „Ювентусом“. Он очень счастлив там, где находится, и в следующем сезоне он попытается выиграть Лигу чемпионов вместе с „Манчестер Сити“.
Сарри представляет собой революционный выбор для „Ювентуса“. Этот выбор крайне важен, потому что у „Ювентуса“ богатая история и очень много болельщиков. Если бы туринцы начали играть в чуть более дерзкий и современный футбол, это могло бы реально помочь развитию итальянского футбола в целом. Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино. У них одинаковое видение игры и методы работы», — приводит слова Сакки Football Italia.
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