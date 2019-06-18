Уругвай лишился ключевого полузащитника до конца Кубка Америки

Хавбек сборной Уругвая и миланского «Интера» Матиас Весино получил травму двуглавой мышцы бедра в матче с национальной командой Эквадора и больше не сыграет на Кубке Америки — 2019.



В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки Уругвай встречался с Эквадором. Игра прошла на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти и завершилась разгромной победой уругвайцев со счётом 4:0. Весино заменен на 83-й минуте второго тайма из-за повреждения правого бедра. Через некоторое время Уругвайская футбольная ассоциация заявила, что у 27-летний полузащитник пропустит остаток турнира. 21 июня сборная Уругвая встретится с национальной командой Японии.



В сезоне-2018/19 Весино провёл за «Интер» 40 матчей в турнирах на клубном уровне и забил 5 мячей.

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