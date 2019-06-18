Сычёв: матч против Кипра был хорошим

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением об игре национальной команды со сборной Кипра в интервью «Известиям».
«Вскружил ли ребятам голову разгром Сан-Марино? Ни в коем случае, это здесь точно ни при чём. Вы же видели, что матч против Кипра был хорошим. Россия полностью контролировала ход встречи, демонстрировала свою игру. Просто были определённые проблемы с реализацией. Но это чисто технические нюансы, которые наша сборная обязательно доработает. Не стоит забывать, что это был последний матч после очень длинного сезона. Это тоже явно довлело над ребятами, чувствовалось и в психологическом, и в физическом плане. Но в целом игра получилась хорошей», — приводят слова Сычёва «Известия».
Россия занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр — на пятом месте.
- 18 июня 2019
-
02:24
-
02:04
-
01:38
-
01:24
-
00:47
-
00:46
-
00:32
-
00:01
-
00:00
- 17 июня 2019
-
23:39
-
23:33
-
23:17
-
23:05
-
22:58
-
22:38
-
22:27
-
22:20
-
22:15
-
21:57
-
21:32
-
21:32
-
21:14
-
21:14
-
20:57
-
20:48
-
20:46
-
20:32
-
20:20
-
20:07
-
19:50
-
19:37
-
19:36
-
19:21
-
19:15
-
18:58