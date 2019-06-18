Хачериди: за воротами «Спартака» на меня напали

Защитник греческого «ПАОК» Евгений Хачериди признался, что владелец клуба Иван Саввиди мог его оштрафовать после конфликта с фанатами «Спартака», когда красно-белые принимали греческую команду в рамках в 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов в августе 2018 года. Хачериди. В ходе конфронтации с болельщиками московского клуба Хачериди показал щитки с украинским флагом.

«Слышал, что Саввиди в хороших отношениях с Путиным. В тот момент я сделал то, что посчитал нужным. Мне начали показывать некрасивые жесты, хотя я ничего такого не делал, а просто похлопал нашему фан-сектору. За воротами «Спартака» на меня как напали! Наверное, знали, что из Украины. Да по-любому знали. И жесты неприличные были, и крики я слышал.



Я не растерялся и показал щитки. Я не готовил это специально, я всегда в них играю — на них флаг Украины, фамилия и номер. Именные щитки, им уже лет 10. Я опустил гетры и показал их. Как отреагировали фанаты? После этого только хуже стало, дальше все продолжилось: пальцы, крики, шум. Я же русский знаю и понимаю, что они говорят.



Потом мне позвонил агент Вадик Шаблий. Говорит: «Жека, что ты натворил? Руководство русское, это неуважение к ним». Начал говорить про президента, сына президента… Я не хочу рассказывать об этом на камеру, такие маты. Я спросил: «А что я такого сделал? Я показал уважение к своей стране». Я ведь, наоборот, культурно ответил. Я же не показал на табло, ничего такого. Вадик говорит: «Они злые. Штраф, не штраф…» Я ответил, чтобы они делали, что хотят», — рассказал Хачериди в ходе интервью youtube-каналу «Зе Интервьюер».



ПАОК одолел московский «Спартак» в ходе двухматчевого противостояния, проходившего в рамках отбора в групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов-2018/19. Первая встреча окончилась победой греков со счётом 3:2. Ответная игра в столице России завершилась со счётом 0:0.