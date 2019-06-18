Олич считает верным решение «Торпедо» назначить Игнашевича главным тренером

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич прокомментировал назначение бывшего партнёра по команде Сергея Игнашевича на пост главного тренера московского «Торпедо».
«Это отличное решение «Торпедо». Он практически всю свою жизнь в футболе. Я знаю Игнашевича очень долго, если ты играешь почти до сорока лет, то последние пять-шесть лет ты думаешь как тренер, и это нормально, что он практически сразу после окончания карьеры взял команду и тренирует её», — приводит слова Олича «Р-Спорт».
В сезоне-2018/19 столичное «Торпедо» стало чемпионом зоны «Центр» второго дивизиона и оформило себе выход в ФНЛ. При этом команда под руководством бывшего наставника Игоря Колыванова показала 21-матчевую беспроигрышную серию, ставшую рекордной для ПФЛ. Игнашевич возглавил «Торпедо» 4 июня.
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