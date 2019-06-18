Источник: Неймар близок к возвращению в Барселону

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар близок к возвращению в «Барселону», утверждает Globo Esporte.
По данным источника, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу ведёт переговоры с отцом знаменитого бразильского футболиста. Сине-гранатовые готовы заплатить за Неймара 100 млн, а также включить в сделку Усмана Дембеле, Ивана Ракитича и Самуэля Умтити.
С 2013 по 2017 год Неймар сыграл за «Барселону» 186 матчей, забил 105 мячей и сделал 76 голевых передач в турнирах на клубном уровне. В сезоне-2018/19 за «ПСЖ» 27-летний футболист провёл 17 матчей, где отметился 15 голами и 8 результативными передачами. На текущий момент бразильский нападающий проходит курс восстановления после разрыва связок голеностопного сустава на правой ноге. Игрок получил травму в товарищеском матче со сборной Катара (2:0).
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