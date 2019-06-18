Сборная Чили разгромила Японию в дебютном матче на Кубке Америки
В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Чили встречалась с национальной командой Японии. Игра прошла на стадионе «Морумби — Сисеру Помпеу де Толеду» в Сан-Паулу и завершилась победой чилийцев с разгромным счётом 4:0.
Дублем отметился форвард Эдуардо Варгас. По голу в свой актив записали Эрик Пульгар и Алексис Санчес, не забивавший с января текущего года.
На 78-й минуте из-за повреждения поле покинул чилийский полузащитник Артуро Видаль, выступающий за испанскую «Барселону».
Чилийцы победили японцев 4:0 и, на брав три очка, делят лидерство в группе C со сборной Уругвая. В следующем туре национальная команда Чили проведёт матч со сборной Эквадора 22 июня, а команда Уругвая сыграет со сборной Японии 21 июня.
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