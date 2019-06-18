Орещук: задача на сезон — попасть в зону еврокубков

Новый спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал трансферную кампанию бело-голубых и поделился задачами на ближайший сезон.
«Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%. Поэтому приобретения ещё будут. Точечные, на конкретные позиции. Минимум два-три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня. И чтобы болельщики не переживали, сразу скажу – форвард будет. Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов», — приводит слова Орещука издание „Спорт день за днём“.
Напомним, что с начала лета столичная команда уже оформила переходы Себастьяна Шиманьского, Заурбека Плиева и Игоря Калинина.
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