Л. Суарес: нужно привлекать молодых игроков для будущего «Барселоны»

Форвард испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес заявил о необходимости привлечения молодых игроков, жизненно важных для будущего каталонцев.
«Очевидно, что «Барселона» должна подписать «девятку», потому что мне 32 года, в январе исполнится 33, время проходит. Нужно привлекать молодых игроков не для того, чтобы соревноваться со мной, а для будущего клуба», – приводятся слова Суареса в «твиттере» издания Marca.
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В минувшем сезоне уругвайский нападающий провёл 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 6 результативными передачами. В дебютном матче национальной сборной на Кубке Америки Суарес поучаствовал в крупной победе над Эквадором, забив гол в конце первого тайма.
- 18 июня 2019
-
08:28
-
07:53
-
07:31
-
07:08
-
06:26
-
05:58
-
04:59
-
03:53
-
03:39
-
02:57
-
02:24
-
02:04
-
01:38
-
01:24
-
00:47
-
00:46
-
00:32
-
00:01
-
00:00
- 17 июня 2019
-
23:39
-
23:33
-
23:17
-
23:05
-
22:58
-
22:38
-
22:27
-
22:20
-
22:15
-
21:57
-
21:32
-
21:32
-
21:14
-
21:14
-
20:57
-
20:48