Л. Суарес: нужно привлекать молодых игроков для будущего «Барселоны»

Форвард испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес заявил о необходимости привлечения молодых игроков, жизненно важных для будущего каталонцев.



«Очевидно, что «Барселона» должна подписать «девятку», потому что мне 32 года, в январе исполнится 33, время проходит. Нужно привлекать молодых игроков не для того, чтобы соревноваться со мной, а для будущего клуба», – приводятся слова Суареса в «твиттере» издания Marca.



Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В минувшем сезоне уругвайский нападающий провёл 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 6 результативными передачами. В дебютном матче национальной сборной на Кубке Америки Суарес поучаствовал в крупной победе над Эквадором, забив гол в конце первого тайма.

