Хачериди: с Ракицким не поддерживаю отношений

Защитник греческого ПАОК Евгений Хачериди поделился мнением о переходе в петербургский «Зенит» Ярослава Ракицкого и не исключил вариант своего переезда в российскую Премьер-Лигу.



«С Ракицким не поддерживаю отношений, никогда не общался. Так, только в сборной. Кстати, парень вообще нормальный, любит посмеяться, поулыбаться. Переход в «Зенит» — это его право играть, где он хочет. Не знаю какая у него была ситуация в «Шахтёре», но «Зенит» — достойная команда. Предложили, наверное, хорошую зарплату. Команда играет в Лиге чемпионов. Да, это Россия, но если говорить о политике… она для меня вообще в стороне.



Перешел бы в Россию? Не знаю, врать не буду. А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить. Если два, то другое дело. Например, ещё предложение из Турции. Я, конечно, предпочту его. Из России предложений не было никогда, только разговоры», — рассказал Хачериди на YouTube-канале «Зе Интервьюер».



В сезоне-2018/19 Хачериди в составе ПАОК провёл 11 матчей.

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