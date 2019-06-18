26-летний украинский хавбек продолжит карьеру в «Химках»
Бывший полузащитник «Александрии» Артём Полярус продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге. Как сообщает Footboom, 26-летний украинский футболист перейдёт в «Химки».
Клуб из подмосковного одноименного города в завершившемся сезоне финишировал девятым в турнирной таблице ФНЛ.
Полярус является воспитанником команды «Аметист» из Александрии. За «Александрию» играл с 2011 по 2014 и с 2015 по 2019 годы. В сезоне 2014/15 выступал в первой лиге Украины за киевское «Динамо-2». Футболист забил 13 голов и сделал 6 голевых передач в 112 матчах за александрийский клуб.
В 2012 году дебютировал в молодёжной сборной Украины до 21 года. В 2013 году стал финалистом Кубка Содружества, который проходил в Санкт-Петербурге.
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