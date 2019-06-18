Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко посетил Москву. Украинский футболист фотографировался возле столичного стадиона «Лужники».
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В завершившемся сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч и 5 результативных передач. Всего в составе «Манчестер Сити» украинец сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, во всех этих играх «горожане» одержали победы.
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы». Его трансфер стоил «горожанам» € 2 млн. Действующий контракт футболиста с «Сити» рассчитан до лета 2020 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон по согласованию сторон.
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