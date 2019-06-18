Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Специалист рассказал, как меняется настроение команды, когда она узнаёт о чемпионстве в самолёте и рассказал, какой город является самым красивым: Санкт-Петербург, Уфа или Париж.
Напомним, В сезоне-2018/19 Семак привёл ФК «Зенит» к победе в Российской Премьер-лиге. 43-летний специалист стал первым, кому удалось выиграть РПЛ как в качестве игрока, так и в качестве тренера.
Чемпионство петербургская команда добыла досрочно. Оно стало пятым в истории «Зенита». Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.
Видео можно посмотреть на канале «Вечерний Ургант» в Youtube.
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