Мюллер отказался от зарплаты в € 25 млн в китайском клубе

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отказал одному из представителей китайской Суперлиги, который предлагал немцу контракт с годичным окладом в € 25 млн. Об этом сообщает издание Kicker.



29-летний футболист объяснил свой отказ тем, что пока он ещё слишком молод и хорош для переезда в чемпионат такого уровня. Напомним, контракт нападающего с «Баварией» истекает летом 2021 года.



В сезоне-2018/19 Мюллер провёл 32 матча в чемпионате Германии, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Чемпион мира — 2014 в восьмой раз в карьере (и в седьмой — подряд) стал чемпионом Германии.



Ранее сообщалось, что итальянские «Милан» и «Интер» сделали запрос по трансферу Томаса.

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