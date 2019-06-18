«Аталанта» отказалась от трансфера Малиновского, которым интересовался «Спартак»

«Аталанта» прекратила попытки оформить переход полузащитника «Генка» Руслана Малиновского, сообщает Footboom. Ранее сообщалось, что клубы не могут сойтись в сумме трансфера за 26-летнего футболиста — итальянцы предложили € 10 млн, в то время как бельгийцы требуют € 20 млн.

Сам украинец давал согласие на переход в «Аталанту», которая по итогам прошлого сезона стала третьей в Серии А и получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Контракт Малиновского с «Генком» рассчитан до лета 2022 года. В завершившемся сезоне украинский полузащитник сыграл на клубном уровне 51 матч. На его счету 16 забитых мячей и 16 результативных передач. Ранее интерес к Руслану Малиновскому проявлял московский «Спартак».