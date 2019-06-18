«Вест Хэм» начал переговоры с «МЮ» по трансферу Марсьяля

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», сообщает The Independent.
В сделку по 23-летнему футболисту может быть включён защитник «молотобойцев» Исса Диоп, которым «МЮ» интересовался ранее. Такой вариант может быть рассмотрен в том случае, если «Лестер» откажется продавать манчестерскому клубу Гарри Магуайра.
В сезоне-2018/19 английской Премьер-лиги Марсьяль провёл 27 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Кроме того, на его счету 8 матчей и 1 гол в Лиге чемпионов. Контракт Антони с «Манчестер Юнайтед» действует до 2024 года.
Ранее сообщалось о заинтересованности «Манчестер Юнайтед» в колумбийском полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе.
- 18 июня 2019
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