Главный тренер сборной Бразилии рассказал, в какой клуб нужно перейти Неймару

Наставник сборной Бразилии Тите прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара из «ПСЖ».
«Я бы посоветовал Неймару перейти в клуб, где он будет чувствовать себя счастливым не только как футболист, но и как человек. В клуб, который является большой семьёй. Его возвращение в «Барселону»? Это специфическая ситуация, очень профессиональная. В такие моменты нужно обращать внимание на каждый из компонентов», — цитирует Тите Globo Esporte.
Ранее стало известно, что «Барселона» готова вернуть Неймара, только если он принесёт публичные извинения.
Cообщалось, что агент 27-летнего бразильского форварда Пини Захави работает над переходом Неймара в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону».
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.
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