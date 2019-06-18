Главный тренер сборной Бразилии рассказал, в какой клуб нужно перейти Неймару

Наставник сборной Бразилии Тите прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара из «ПСЖ».



«Я бы посоветовал Неймару перейти в клуб, где он будет чувствовать себя счастливым не только как футболист, но и как человек. В клуб, который является большой семьёй. Его возвращение в «Барселону»? Это специфическая ситуация, очень профессиональная. В такие моменты нужно обращать внимание на каждый из компонентов», — цитирует Тите Globo Esporte.



Ранее стало известно, что «Барселона» готова вернуть Неймара, только если он принесёт публичные извинения.



Cообщалось, что агент 27-летнего бразильского форварда Пини Захави работает над переходом Неймара в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону».



Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Источник: Неймар близок к возвращению в «Барселону»