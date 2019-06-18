Видаль прокомментировал возможный трансфер Неймара в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал возможное возвращение в каталонский клуб форварда «ПСЖ» Неймара.



«Возвращение Нея? Было бы просто отлично, он очень дорог для нас всех», — цитирует Видаля Mundo Deportivo.



Ранее стало известно, что «Барселона» готова вернуть Неймара, только если он принесёт публичные извинения.



Cообщалось, что агент 27-летнего бразильского форварда Пини Захави работает над переходом Неймара в один из двух испанских грандов — «Реал» или «Барселону».



Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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