Хосонов: Гончаренко посоветовал отыграть ещё сезон в «Тамбове»

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал, что общался с наставником команды Виктором Гончаренко о своём будущем. В прошлом сезоне Хосонов играл за «Тамбов» на правах аренды.
«Когда был в Москве, Виктор Михалыч позвал к себе. Очень приятно пообщались: тренер меня обнял, спросил о самочувствии. Спросил: «Что «Тамбов» думает?» Ответил, что клуб хочет меня оставить на Премьер-Лигу — всё-таки я ведущий игрок.
Виктор Михалыч посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове»: «Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА». Я так понял, Гончаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в «Тамбове». Его помощник Александр Владимирович Ермакович и Сергей Иваныч Овчинников тоже часто про меня спрашивали: что и как», — цитирует Хосонова Sport24.
- 18 июня 2019
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:39
-
12:33
-
12:28
-
12:25
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:41
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:38
-
10:33
-
10:24
-
10:09
-
09:54
-
09:44
-
09:26
-
09:26
-
09:15
-
09:10
-
08:28
-
07:53
-
07:31
-
07:08
-
06:26
-
05:58
-
04:59
-
03:53
-
03:39