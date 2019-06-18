Хосонов: Гончаренко посоветовал отыграть ещё сезон в «Тамбове»

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал, что общался с наставником команды Виктором Гончаренко о своём будущем. В прошлом сезоне Хосонов играл за «Тамбов» на правах аренды.

«Когда был в Москве, Виктор Михалыч позвал к себе. Очень приятно пообщались: тренер меня обнял, спросил о самочувствии. Спросил: «Что «Тамбов» думает?» Ответил, что клуб хочет меня оставить на Премьер-Лигу — всё-таки я ведущий игрок.



Виктор Михалыч посоветовал отыграть еще сезон в «Тамбове»: «Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА». Я так понял, Гончаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в «Тамбове». Его помощник Александр Владимирович Ермакович и Сергей Иваныч Овчинников тоже часто про меня спрашивали: что и как», — цитирует Хосонова Sport24.