Исполнительный директор УЕФА: санкции не помешают переговорам с «Газпромом»
Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рассказал о будущем спонсорского контракта организации с «Газпромом». В 2021 году истекает срок спонсорского контракта между двумя сторонами.
«Действительно, нынешний договор с «Газпромом» в отношении клубных турниров заканчивается в 2021 году. Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021-2024 годов и, конечно, обсуждаем с «Газпромом» вопрос, продолжит он оставаться нашим партнёром или нет. Санкции не помешают переговорам о продлении контракта. Предлагали ли другие российские крупные компании проспонсировать турниры УЕФА? Мы всегда в контакте с ведущими компаниями из разных стран, в том числе и России», — приводит слова Каллена РБК.
- 18 июня 2019
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