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Владелец «Фиорентины»: Кьеза не продаётся даже за € 100 млн, нам не нужны деньги

Владелец «Фиорентины»: Кьеза не продаётся даже за € 100 млн, нам не нужны деньги
Футбол / Италия 0

Новый владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо заявил, что не планирует расставаться с главной звездой команды Федерико Кьезой.

«Ещё во время своей презентации я заявил, что не планирую продажу Кьезы. Сейчас я могу лишь повторить свои слова. Даже если мне предложат € 100 млн, он останется в команде. Как минимум на следующий сезон.

Когда я говорю «на следующий сезон», это не значит, что Федерико будет продан следующим летом. Безусловно, мы постараемся сохранить его и на сезон-2020/21», — цитирует Коммиссо Corriere dello Sport.

Напомним, своего владельца «Фиорентина» сменила в начале июня. Новым боссом команды стал американский бизнесмен Рокко Коммиссо. Сумма сделки составила € 170 млн. 69-летний Комиссо родился в Италии, но в 12-летнем возрасте эмигрировал в США. В данный момент он владеет клубом «Нью-Йорк Космос», который выступает в Североамериканской футбольной лиге (NASL).

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