В Кремле не стали комментировать арест Платини

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание Мишеля Платини по делу о коррупции. Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счёт этого. Тем более это не вопрос Кремля», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.