«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с Рашфордом
«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с 21-летним нападающим Маркусом Рашфордом. Об этом сообщает The Times.
Сроки и условия нового контракта не называются. Говорится лишь, что соглашение будет долгосрочным. Действующий контракт британца истекает летом 2020 года.
Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Маркус принял участие в 33 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Кроме того на его счету два забитых мяча в 10 матчах Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что футболист приостановил переговоры с «МЮ» о продлении контракта. Рашфорд не был уверен в месте в основном составе на следующий сезон.
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