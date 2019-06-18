Воробьёв — об аресте Платини: его приоритетом всегда был футбол, а не коммерция

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв прокомментировал арест экс-президента УЕФА Мишеля Платини.



«В его время проводились правильные реформы. В частности, финансовый фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи.



Но если будут представлены доказательства, то это будет, конечно, очередной серьёзный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали, оказываются в таких ситуациях», — цитирует Воробьёва 360tv.ru.



Мишель Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Функционер подозревается в коррупции.