Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Воробьёв — об аресте Платини: его приоритетом всегда был футбол, а не коммерция

Воробьёв — об аресте Платини: его приоритетом всегда был футбол, а не коммерция
Футбол 0

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв прокомментировал арест экс-президента УЕФА Мишеля Платини.

«В его время проводились правильные реформы. В частности, финансовый фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи.

Но если будут представлены доказательства, то это будет, конечно, очередной серьёзный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали, оказываются в таких ситуациях», — цитирует Воробьёва 360tv.ru.

Мишель Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Функционер подозревается в коррупции.

Платини взят под стражу по подозрению в коррупции
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент