Воробьёв — об аресте Платини: его приоритетом всегда был футбол, а не коммерция
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв прокомментировал арест экс-президента УЕФА Мишеля Платини.
«В его время проводились правильные реформы. В частности, финансовый фэйр-плей ввели. Он был человеком, для которого футбол был главным приоритетом, а не коммерческие вещи.
Но если будут представлены доказательства, то это будет, конечно, очередной серьёзный удар по имиджу футбола. Очень жалко, что такие люди, как Платини, которые очень много сделали, оказываются в таких ситуациях», — цитирует Воробьёва 360tv.ru.
Мишель Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Функционер подозревается в коррупции.
Платини взят под стражу по подозрению в коррупции
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