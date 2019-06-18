Колосков: если Платини взяли под стражу, то основания для этого есть

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал арест экс-президента УЕФА Мишеля Платини.

«Виновен Мишель Платини или нет, определит только суд. Я с ним общался, поскольку был членом заявочного комитета России, когда выбирали страну — хозяйку чемпионата мира 2018 года. Мы встречались со всеми членами исполкома, нам был важен голос Платини, мы с ним встречались и показывали нашу презентацию, убеждали, что нашу заявку надо поддержать. Он отнёсся с пониманием, но никаких обещаний не давал, просто выслушал внимательно и сказал «спасибо».



Судя по раскладу голосов, он нас поддержал. Я понятия не имею, что там было с Катаром, как там всё было. Я был на презентации их заявки, и презентация у них была великолепной. Имел ли какое-то отношение к выбору Катара страной — хозяйкой чемпионата мира 2022 года, я не знаю.



Слов на ветер я бросать не хочу, но если Платини взяли под стражу, то основания для этого есть. Говорить, верю я или нет в это, было бы опрометчиво. Платини — взрослый и самодостаточный человек, он сам сумеет отстоять свою позицию», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Мишель Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Функционер подозревается в коррупции.

В Кремле не стали комментировать арест Платини