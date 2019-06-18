Линекер: грустно, что так случилось с Платини

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал задержание Мишеля Платини по делу о коррупции. Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
«Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, то, что случилось с Платини, — самое грустное. Он был футболистом, одним из нас», — написал Линекер в «Твиттере».
Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.
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