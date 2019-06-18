«Далянь Ифань» предложил Бенитесу контракт с годичным окладом в $ 15 млн

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес может стать главным тренером клуба китайской Суперлиги «Далянь Ифань». Об этом сообщает The Times.



По информации источника, китайский клуб хочет заманить опытного тренера внушительной заработной платой — ему готовы платить $ 15 млн в год.



Контракт 59-летнего специалиста с «Ньюкаслом» истекает 30 июня. В клубе АПЛ Бенитес получает в два раза меньше — $ 7,5 млн. Руководство «сорок» не сумело договориться со специалистом о продлении соглашения на год — Бенитеса, в частности, не устроило отсутствие гарантий усиления состава в летнее трансферное окно.



59-летний Бенитес возглавил «Ньюкасл Юнайтед» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.

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