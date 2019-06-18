Плиев: надеть футболку с буквой «Д» было очень радостно и приятно

Новичок «Динамо» Заурбек Плиев рассказал о своих ощущениях после перехода в стан московской команды.
«Испытал особые чувства, конечно. Всё-таки я воспитанник клуба. Поэтому надеть футболку с буквой «Д» было очень радостно и приятно. Я действительно очень хотел вернуться сюда. Мне очень дорого «Динамо», всегда, во все годы у меня было здесь немалое количество знакомых. Как, впрочем, и сейчас. Вариант перейти сюда был и прежде, но тогда не получилось. Я абсолютно счастлив, что теперь всё сложилось и я здесь – в родной для меня команде.
Какими теперь будут для тебя матчи против «Ахмата»? Я провёл в этом клубе три с половиной года, поэтому, конечно, какую-то частичку сердца там оставил. Думаю, что эти матчи для меня будут чуть более принципиальными, чем другие", — цитирует Плиева пресс-служба «Динамо».
- 18 июня 2019
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