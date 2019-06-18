«Порту» близок к приобретению у «Спартака» Зе Луиша за € 10 млн

«Порту» близок к тому, чтобы оформить сделку с московским «Спартаком» по нападающему​ Зе Луишу​. Как сообщает A Bola, трансфер может быть оформлен уже в ближайшие часы. 28-летний футболист должен заключить соглашение с португальским клубом на четыре года с зарплатой в € 1,5 млн в год.



Португальский клуб готов заплатить за нападающего € 10 млн, которые требует «Спартак». Ранее красно-белые отклонили первое предложение по нападающему в размере € 8 млн.



В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».

«Порту» сделает новое предложение по Зе Луишу