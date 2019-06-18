«Арсенал» (Тула) продлил контракт с Беляевым
Защитник ФК «Арсенал» (Тула) Максим Беляев продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
27-летний защитник является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива». За «Арсенал» выступает с 2016 года — вместе с «Арсеналом» вернулся в Премьер-Лигу и вскоре стал одним из лидеров команды. Всего за тульский клуб он провёл 106 официальных матчей. Минувшей весной Максим получил вызов в сборную России, однако за главную команду страны так и не сыграл.
Ранее сообщалось об интересе к Беляеву со стороны московского «Спартака». Президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что футболист желает выступать в Лиге чемпионов.
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