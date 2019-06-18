Платини был задержан для допроса по делу о выборе хозяина ЧМ-2022

Бывший президент УЕФА Мишель Платини взят под стражу для дачи показаний по делу о выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. Как сообщает CNN, француз был доставлен для допроса, он не был арестован или обвинён в совершении преступления.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.



Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.