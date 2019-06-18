Родри хочет покинуть «Атлетико», его клаусулу готовы активировать два клуба

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Родри с высокой долей вероятности покинет свой нынешний клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации издания, руководство «Манчестер Сити» сообщило «Атлетико», что Родри желает покинуть клуб и присоединиться к гранду из АПЛ. Другим претендентом на 22-летнего испанца является мюнхенская «Бавария». Оба клуба готовы выплатить «Атлетико» € 70 млн — именно такая сумма прописана в контракте Родри в качестве клаусулы.
В сезоне-2018/19 Родри провёл в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Кроме того на его счету восемь матчей в Лиге чемпионов и четыре в Кубке Испании.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов поднять оклад Родри из-за интереса «Ман Сити» и «Баварии».
- 18 июня 2019
-
14:36
-
14:19
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:39
-
12:33
-
12:28
-
12:25
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:41
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:38
-
10:33
-
10:24
-
10:09
-
09:54
-
09:44
-
09:26
-
09:26
-
09:15
-
09:10
-
08:28
-
07:53
-
07:31