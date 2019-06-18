Родри хочет покинуть «Атлетико», его клаусулу готовы активировать два клуба

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Родри с высокой долей вероятности покинет свой нынешний клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.



По информации издания, руководство «Манчестер Сити» сообщило «Атлетико», что Родри желает покинуть клуб и присоединиться к гранду из АПЛ. Другим претендентом на 22-летнего испанца является мюнхенская «Бавария». Оба клуба готовы выплатить «Атлетико» € 70 млн — именно такая сумма прописана в контракте Родри в качестве клаусулы.



В сезоне-2018/19 Родри провёл в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Кроме того на его счету восемь матчей в Лиге чемпионов и четыре в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов поднять оклад Родри из-за интереса «Ман Сити» и «Баварии».