В России учредили премию имени Бышовца для лучших молодых футболистов до 21 года
Профсоюз футболистов и тренеров России учредил премию лучшему молодому российскому игроку в возрасте до 21 года. Награда будет названа в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца. Об этом сообщает «RT на русском».
Определение обладателя награды будет проходить следующим образом: профсоюз определит перечень претендентов на награду, после чего действующие футболисты в возрасте старше 28 лет выберут лучшего путём голосования. Первое такое голосование состоится в период с 19 июня по 12 июля.
Напомним, лучшим бомбардиром прошлого сезона Российской Премьер-Лиги стал 21-летний форвард ЦСКА Фёдор Чалов — на его счету 15 забитых мячей в 30 матчах чемпионата России.
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