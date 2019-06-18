Родриго представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
Сегодня, 18 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялась презентация новичка «Реала» бразильского нападающего Родриго Гоэса.
В ходе мероприятия сербский футболист предстал перед болельщиками «сливочных», отправил на трибуну несколько мячей, попозировал перед фотографами. Также он поцеловал эмблему «Реала» и сказал классическую фразу «Hala Madrid».
Видео доступно в официальном «твиттере» ФК «Реал» (Мадрид).
Напомним, о переходе 18-летнего футболиста стало известно ещё в прошлом году, однако официально трансфер был завершён лишь после того, как Родриго исполнилось 18 лет. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 45 млн.
- 18 июня 2019
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