Родриго представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Сегодня, 18 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялась презентация новичка «Реала» бразильского нападающего Родриго Гоэса.



В ходе мероприятия сербский футболист предстал перед болельщиками «сливочных», отправил на трибуну несколько мячей, попозировал перед фотографами. Также он поцеловал эмблему «Реала» и сказал классическую фразу «Hala Madrid».

Видео доступно в официальном «твиттере» ФК «Реал» (Мадрид).

Напомним, о переходе 18-летнего футболиста стало известно ещё в прошлом году, однако официально трансфер был завершён лишь после того, как Родриго исполнилось 18 лет. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 45 млн.