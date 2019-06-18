Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник и начнётся в 20:00

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала точные даты и время первых восьми туров предстоящего сезона. Сезон стартует 6 июля, когда в матче за Суперкубок России встретятся чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотива». Эта игра пройдёт на «ВТБ-Арене».

Первый тур РПЛ:

12 июля (пятница)

«Арсенал» – «Динамо» 20:00

13 июля (суббота)

«Урал» – «Уфа» 16:30

«Спартак» – «Сочи» 19:00

«Ростов» – «Оренбург» 21:30

14 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА 16:30

«Зенит» – «Тамбов» 19:00

«Ахмат» – «Краснодар» 21:30

15 июля (понедельник)

Локомотив – Рубин 20:00

Первое дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится в рамках 6-го тура в понедельник, 19 августа, начало игры в 20:00 (мск) на стадионе «Открытие Арене».