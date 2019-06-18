Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в понедельник и начнётся в 20:00
Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала точные даты и время первых восьми туров предстоящего сезона. Сезон стартует 6 июля, когда в матче за Суперкубок России встретятся чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотива». Эта игра пройдёт на «ВТБ-Арене».
Первый тур РПЛ:
12 июля (пятница)
«Арсенал» – «Динамо» 20:00
13 июля (суббота)
«Урал» – «Уфа» 16:30
«Спартак» – «Сочи» 19:00
«Ростов» – «Оренбург» 21:30
14 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА 16:30
«Зенит» – «Тамбов» 19:00
«Ахмат» – «Краснодар» 21:30
15 июля (понедельник)
Локомотив – Рубин 20:00
Первое дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится в рамках 6-го тура в понедельник, 19 августа, начало игры в 20:00 (мск) на стадионе «Открытие Арене».
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