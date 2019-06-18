«Локомотив» объявил о переходе Мурильо

Защитник «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейра Мурильо сегодня, 18 июня, стал игроком «Локомотива». Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В «Локомотиве» Мурильо будет выступать под 27-м номером.



«Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что «Локо» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!» — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Мурильо является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.