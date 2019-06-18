Кальдерон: трансфер Погба в «Реал» выглядит очень рискованным и опасным

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мыслями о возможном переходе в мадридский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Я думаю, что трансфер Погба выглядит очень рискованным и опасным. Он не раз уже доказал, что своим поведением в некоторых моментах может навредить такому клубу, как «Реал» Мадрид.
Поль всегда хочет быть главной звездой, первой скрипкой. Он ругается с тренерами, с партнёрами по команде. На мой взгляд, это рискованный трансфер.
Да, игрок может поменять своё отношение к делу, если найдёт подходящего тренера. В этом смысле Зидан мне видится подходящим вариантом для Погба», — цитирует Кальдерона Sun Sport.
Напомним, главным инициатором покупки Погба считается главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Этим летом состав «сливочных» уже пополнили шесть футболистов: Родриго Гоэс, Эдер Милитао, Лука Йович, Эден Азар, Ферлан Менди и Такефуса Кубо.
- 18 июня 2019
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