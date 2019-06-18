Булыкин: друзья сказали, что не хватает нормальных людей в политике

Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что он зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

«Мы сидели на дне рождения одного уважаемого человека, и друзья сказали, что не хватает нормальных людей в политике, поэтому я решился сам. Сначала не хотел. Подумал: «Зачем мне это надо?». Но потом загорелся. Решил попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Мы живём в интересное время — есть запрос на новых политиков, которые никак не были связаны ни с действующей властью, ни с оппозицией. У людей есть запрос на лидеров с человеческим лицом.



Я живу в этом округе более 10 лет, работаю на стадионе «Красная Пресня», развиваю там спорт. Здесь же у меня учатся дети, раньше ходили в детский сад, все жильцы мне знакомы. Думаю, это лучше, чем когда во власть хочет пробиться кто-то неместный. Выберешь его, а потом где искать? Я хочу помочь жителям. Чтобы бабули могли выйти во двор, сесть на удобную скамейку и смотреть, как дети занимаются спортом, а не пьют пиво в подворотне. И бабушкам приятно, и младшее поколение развивается. В этом вижу свою задачу», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.