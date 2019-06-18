Булыкин: правильно, что Навальный занимается коррупцией — её надо искоренять

Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин, выдвинувший свою кандидатуру в Московскую городскую думу, поделился мнением об оппозиционере Алексее Навальном.

На выборах Булыкин будет конкурировать с Любовью Соболь, которая является юристом ФБК Навального.

«Слышал, что у ФБК есть какие-то разбирательства, но, честно говоря, их логического завершения мало когда заметно. Конечно, я видел пару его роликов. Где-то есть хорошие вещи, где-то не очень. Навальный выкидывает в Сеть очень много информации, которая иногда не подтверждается, а иногда — не доходит до логичного завершения. Для меня это показательно. Но правильно, что он занимается коррупцией — её надо искоренять. Нужно выявлять такие случаи и передавать их в правоохранительные органы.



В футболе коррупция тоже есть. Я много говорю о том, что нашему футболу нужно развиваться по европейской модели. Хочется, чтобы у футболистов была бонусная система оплаты труда. А не как сейчас — можно ничего не делать и всё равно получать фиксированную сумму. К тому же бонусная система скажется на коррупционных схемах. Они появляются постоянно, но до суда не доходят. Когда РФС этим займётся, у нас вырастет много молодых футболистов, которые будут мотивированны и будут играть с горящими глазами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.