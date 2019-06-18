Форвард Ильюченко стал игроком южнокорейского клуба «Пхохан Стилерс»
Нападающий Станислав Ильюченко стал игроком южнокорейского клуба «Пхохан Стилерс», сообщает пресс-служба команды. 28-летний футболист подписал контракт с южнокорейским клубом, расчитанный на 1,5 года.
Фото доступно на странице клуба «Пхохан Стилерс» в «Инстаграме».
Ранее Ильюченко выступал в составе таких команд, как «Вестфалия Райнерн», «Оснабрюк» и «Дуйсбург». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче за «Дуйсбург» во второй немецкой Бундеслиге, забил 4 гола и отдал результативную передачу.
«Пхохан Стилерс» после 16 матчей занимает седьмое место в южнокорейской Кей-Лиге. Команда из Пхохана является пятикратным чемпионом турнира.
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