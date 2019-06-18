«Тамбов»: в Волгограде затопило арену, так что со «Спартаком» сыграем в Саранске

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб проведёт первый домашний матч в РПЛ сезона-2019/20 со «Спартаком» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игра пройдёт 27 июля.
«Со «Спартаком» мы сыграем в Саранске. В Волгограде затопило арену, они сами не знают, где будет играть «Ротор» первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем. А с «Мордовия Ареной» мы связались, даже «Мордовия» готова в матчах ФНЛ перейти на стадион «Старт». Мы с ними спокойно договорились, нам пошли навстречу. Болельщикам «Спартака» можно сказать, чтобы покупали билеты в Саранск. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, пока не будет готов наш стадион», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 18 июня 2019
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