Созин: вместо расширения Премьер-Лиге нужно 12 финансово стабильных клубов

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о возможном увеличении количества команд, выступающих в Российской Премьер-Лиге, до 18.

«Такое впечатление, что мы наблюдаем заочный аукцион – кто предложит больше клубов в Премьер-Лиге. Сошлись на 18, но кто-то уже предлагает 20. Это уже совсем из разряда фантастики, тогда как в суровой реальности российскому чемпионату нужно сокращать число участников до 12. Потому что качественных футболистов в стране едва наберётся на такое количество команд Премьер-Лиги. Я тоже за увеличение количества матчей, но добиваться этого нужно не за счёт расширения РПЛ, а за счёт увеличения кругов чемпионата.



Но самое важное – это финансовый фактор. Нам в первую очередь необходимо обеспечить финансовую стабильность клубов, добиться выхода на самоокупаемость, снять их с дотационной иглы, а уже потом расширять лигу. Потому что в противном случае мы ежегодно будем наблюдать не одну такую историю, какая случилась с «Анжи», а уже несколько. Проблемы будут нарастать как снежный ком. Как можно проводить чемпионат, в котором несколько участников рискуют сняться в любой момент?



Кому интересна лига, которая расширилась за счёт команд с непонятным составом и шаткой экономикой? Телевидению? Инвесторам? Зрителям? Нет и ещё раз нет. Пусть в лиге из 12 финансово стабильных и хорошо укомплектованных команд будет проводиться по четыре матча «Спартак» — «Зенит». Это интересно всем. И давайте говорить начистоту: кому в высшей лиге будет интересна встреча «Чертаново» — «Оренбург»? Ответ напрашивается сам собой.



Поэтому в его нынешнем состоянии российскому футболу не нужно расширение. Это противоречит как спортивной, так и экономической составляющей. И все искусственные разделения на пятёрки, восьмёрки и прочее такой чемпионат не спасут, потому что в нём будет огромное количество никому не интересных матчей, которые будут снижать общий интерес к российскому футболу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.