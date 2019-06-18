Родриго Гоэс: я отождествляю себя с Робиньо и Неймаром

Бразильский нападающий Родриго Гоэс прокомментировал свой переход в «Реал».

«Хочу ли я стать Неймаром для „Реала“? Есть только один Неймар, а я хочу быть Родриго. Неймар — великий игрок, но он в другом клубе, поэтому я не могу много говорить о нём. Я взволнован возможностью тренироваться с такими игроками, как Эден Азар и Карим Бензема.

Я быстрый нападающий, который любит забивать голы и контролировать мяч. Я отождествляю себя с такими игроками, как Робиньо и Неймар. Когда я был моложе, моими кумирами были Роналдо и Роберто Карлос.

Я ещё не разговаривал с Зиданом, но рад, что он будет тренировать меня. Здесь серьёзное давление, потому что «Реал» — самый большой клуб в мире», — приводит слова Родриго Marca.