Родриго Гоэс: я отождествляю себя с Робиньо и Неймаром
Бразильский нападающий Родриго Гоэс прокомментировал свой переход в «Реал».
«Хочу ли я стать Неймаром для „Реала“? Есть только один Неймар, а я хочу быть Родриго. Неймар — великий игрок, но он в другом клубе, поэтому я не могу много говорить о нём. Я взволнован возможностью тренироваться с такими игроками, как Эден Азар и Карим Бензема.
Я быстрый нападающий, который любит забивать голы и контролировать мяч. Я отождествляю себя с такими игроками, как Робиньо и Неймар. Когда я был моложе, моими кумирами были Роналдо и Роберто Карлос.
Я ещё не разговаривал с Зиданом, но рад, что он будет тренировать меня. Здесь серьёзное давление, потому что «Реал» — самый большой клуб в мире», — приводит слова Родриго Marca.
Родриго представили болельщикам «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
- 18 июня 2019
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