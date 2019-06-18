Адвокат Платини: Мишель абсолютно уверен в будущем

Адвокат Уильям Бурдон, представляющий интересы бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, рассказал о допросе по делу о выборе места проведения чемпионата мира 2022 года.



«Платини ни в коем случае не арестован. Он допрашивается в качестве свидетеля по делу, как того требуют следователи. Мишель говорил спокойно и прямо, отвечал на все вопросы и дал полезную информацию следствию. Ему абсолютно не в чем винить себя. Мишель абсолютно уверен в будущем», — приводит слова Бурдона Goal.com.



Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.

Платини был задержан для допроса по делу о выборе хозяина ЧМ-2022