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Капелло: Неймару не хватает скромности, Месси думает об игре, а не о бизнесе

Капелло: Неймару не хватает скромности, Месси думает об игре, а не о бизнесе
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаре.

«Неймар — это игрок, который мне нравится. У него много сильных сторон, но сейчас я думаю, что ему не хватает скромности. С ним что-то случилось. Они с Мбаппе зарабатывают много денег. Они выдающиеся футболисты, но чего-то не хватает. Месси всегда думает об игре, а не о бизнесе», — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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