Капелло: Неймару не хватает скромности, Месси думает об игре, а не о бизнесе
Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаре.
«Неймар — это игрок, который мне нравится. У него много сильных сторон, но сейчас я думаю, что ему не хватает скромности. С ним что-то случилось. Они с Мбаппе зарабатывают много денег. Они выдающиеся футболисты, но чего-то не хватает. Месси всегда думает об игре, а не о бизнесе», — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.
Капелло: Сарри должен будет совершить качественный прорыв в игре «Ювентуса»
- 18 июня 2019
-
20:47
-
20:39
-
20:20
-
20:14
-
19:55
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:11
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:22
-
17:16
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
16:38
-
16:34
-
16:29
-
16:08
-
16:06
-
16:02
-
15:44
-
15:40
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
Партнерский контент