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«Краснодар» заинтересован в услугах хавбека «Фейеноорда» Вильены

«Краснодар» заинтересован в услугах хавбека «Фейеноорда» Вильены
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Фейеноорд» Тонни Вильена может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает AD.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». Сам Вильена осведомлён об интересе со стороны российской команды. Отмечается, что главный тренер «Фейеноорда» Яп Стам рассчитывает, что Вильена останется в команде.

Вильена выступает в составе «Фейеноорда» с 2012 года. В минувшем сезоне нидерландский футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Нидерландов, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. Вильена играет также за сборную Нидерландов.

«Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

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